Usa: presidenziali, Trump terrà 14 comizi nei tre giorni che precedono il giorno delle elezioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump terrà 14 comizi nei tre giorni che precedono il giorno delle elezioni del 3 novembre, concentrando un blitz finale di apparizioni sulla Pennsylvania e nel Midwest. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La campagna di Trump di venerdì ha annunciato il programma del presidente fino al 2 novembre, e il presidente ha scherzato sul fatto che potrebbe viaggiare il giorno delle elezioni. Essendo la vittoria in Pennsylvania considerata cruciale da molti analisti per assicurarsi un secondo mandato, Trump terrà quattro raduni nello Stato di Keystone sabato. Il presidente terrà poi cinque comizi domenica, tutti negli Stati che ha vinto nel 2016 ma dove ora è in svantaggio contro Biden: Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia e Florida. Trump terrà altri cinque comizi lunedì alla vigilia del giorno delle elezioni. Si fermerà in North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin, insieme a due eventi in Michigan. Il suo ultimo evento sarà a Grand Rapids, nel Michigan, la stessa città dove ha tenuto il suo ultimo rally della campagna elettorale del 2016. (Nys)