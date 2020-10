Americhe: Banca interamericana sviluppo, salta riunione per eleggere vicepresidenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claver-Carone, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato eletto lo scorso 12 settembre alla guida del Bid rompendo la tradizione di far guidare l'organismo a un latinoamericano. Il rappresentante Usa, che sostituisce Luis Alberto Moreno, ha ottenuto l'appoggio di 30 dei 48 paesi membri della Bid, pari al 66,8 per cento dei voti, misurati in proporzione ai contributi prestati. La decisione dell'Assemblea dei governatori è arrivata nonostante il parere contrario di un gruppo di paesi - guidati dal maggior beneficiario dei prestiti del Bid, l'Argentina - che hanno censurato la decisione irrituale della Casa Bianca. Un dissenso tradotto nell'astensione pronunciata da Argentina, Messico, Perù, Trinità e Tobago e i paesi dell'Unione europea. Era sfumato in quell'occasione un tentativo di invalidare la seduta facendo mancare il quorum legale del 75 per cento dei contribuenti. Tale ipotesi si sarebbe concretizzata se anche il Messico, possessore del 7,3 per cento dei voti, non si fosse presentato. (segue) (Abu)