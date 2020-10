© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la decisione di mantenere il canale specialistico di Rai Storia l'azienda pubblica radiotelevisiva italiana agisce in linea con la propria identità di servizio pubblico. Un atto dovuto, tanto più in una fase difficile per le cultura italiana come quella che stiamo vivendo". Lo afferma, in una nota, il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. (Com)