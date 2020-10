Perù: elezioni generali 2021, confermata presenza osservatori Osa, Ue e Carter Center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Perù, Mario Lopez, ha confermato questo venerdì la partecipazione di osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), dell'Unione europea (Ue) e del Carter Center alle elezioni generali, previste per l'11 Aprile 2021. "Le tre organizzazioni, e altre che ci hanno già accompagnato, saranno di nuovo qui", ha detto in un'intervista radiofonica raccolta dall'agenzia di stampa peruviana Andina. Secondo quanto ha riferito Lopez, nei prossimi giorni si conosceranno i nomi dei leader di queste missioni di osservazione elettorale che saranno presenti anche in un eventuale secondo turno delle elezioni, che si svolgerà a giugno. Il ministro peruviano ha quindi ratificato l'impegno del governo del Perù a condurre elezioni "democratiche, trasparenti e partecipative" nel quadro della pandemia di Covid-19. (segue) (Abu)