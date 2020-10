Coronavirus: Usa, Johnson & Johnson testerà il suo vaccino sui bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante farmaceutico Johnson & Johnson ha in programma di iniziare a testare il suo vaccino contro il coronavirus sui bambini. Lo riporta il sito "The Hill". La Reuters ha riferito venerdì che l'azienda prevede presto di testare il candidato vaccino sperimentale su persone di età compresa tra i 12 e i 18 anni. "Abbiamo in programma di provare coi bambini il prima possibile, ma con molta attenzione in termini di sicurezza", ha detto Jerald Sadoff, consulente senior della divisione vaccini di Johnson & Johnson, durante un incontro tenutosi venerdì presso il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Sadoff ha detto che l'azienda ha anche in programma di testare il vaccino nei bambini di età inferiore ai 12 anni, se si dimostra sicuro tra quelli dai 12 ai 18 anni. (Nys)