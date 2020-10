Business news: Francia: per 2020 prevista recessione del -11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese per il 2020 prevede una contrazione del Pil pari all'11 per cento. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". Le stime precedenti puntavano al -10 per cento. "È una revisione moderata, appunto perché abbiamo avuto un trimestre molto forte, che traduce una cosa semplice: la capacità di ripresa dell'economia francese è considerevole", ha detto Le Maire. Secondo le stime dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici (Insee), nel terzo trimestre dell'anno il Pil della Francia ha registrato un aumento del 18,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. (Frp)