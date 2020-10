Iran: governo su sequestro petrolio diretto a Venezuela, Usa come "pirati dei Caraibi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa estate le autorità iraniane avevano denunciato il fermo disposto dagli Stati Uniti di almeno quattro petroliere che trasportavano combustibile comprato e pagato dal Venezuela. Le accuse di Khatibzadeh seguono la nuova tornata di sanzioni disposte dal dipartimento del Tesoro Usa. Nel mirino della Casa Bianca sono finiti questa volta società di base in Iran, Singapore e Hong Kong, le quali avrebbero commerciato prodotti petrolchimici tramite l'intermediazione della Triliance Petrochemical Company Ltd. per decine di milioni di dollari. Le vendite di prodotti petrolchimici sono una fonte chiave di entrate per l'Iran e gli Stati Uniti sostengono che il governo le utilizzi per finanziare un "programma destabilizzante" in Medio Oriente e Venezuela, ha affermato il Tesoro Usa in una nota. "Gli Stati Uniti restano impegnati a prendere di mira qualsiasi fonte di entrate che il regime iraniano utilizza per finanziare gruppi terroristici e opprimere il popolo iraniano", ha affermato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin nella dichiarazione. (segue) (Res)