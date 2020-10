Americhe: Banca interamericana sviluppo, salta riunione per eleggere vicepresidenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In videoconferenza con la stampa estera promossa da "Agenzia Nova" tenuta a Buenos Aires lo scorso 16 luglio, il ministro degli Esteri argentino Felipe Solà non aveva nascosto la sua contrarietà per l'iniziativa del governo Trump. "C'è fastidio per la candidatura di Claver Carone", aveva dichiarato Solà, "E' una proposta degli Stati Uniti e di altri paesi latinoamericani" aveva sottolineato il ministro argentino che proponeva a sua volta la candidatura di Gustavo Beliz (attuale sottosegretario per gli Affari Strategici del governo di Alberto Fernandez). Secondo Buenos Aires la figura di Clavier Carone "è discutibile non tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista politico". "Rappresenta l'ala più dura della politica degli Stati Uniti e l'ideologizzazione delle sue relazioni con la regione, e quindi esiste un timore circa il pericolo di una discriminazione dal punto di vista ideologico nei confronti di alcuni paesi in relazione alla concessione di crediti che saranno fondamentali per la ripresa dell'economia nella post-pandemia", ha aggiunto Solà. (Abu)