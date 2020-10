Rifiuti: Ferrara (M5s), Pd è alle corde, su discarica Centro Giano stanziati fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo sembrano pugili suonati. Loro sono del Pd del Litorale e tirano in ballo improbabili proteste dei cittadini e del comitato di quartiere di Centro Giano. Sono proprio alle corde". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. "Il rischio è che qualcuno poi ci crede. Potevano telefonarmi invece di sparare sciocchezze. Quest'amministrazione - aggiunge - ha stanziato e impegnato da tempo 500 mila euro in due anni per installare fotocamere ambientali e a giorni cominceranno a posizionarle su tutto il lungomare. Abbiamo avviato i primi interventi con l'uso sperimentale delle foto trappole per poi pianificare interventi per il contrasto della microcriminalità, controllo del territorio e dell'abbandono dei rifiuti. La seconda tranche prevede la copertura di molte zone dell'entroterra tra cui la discarica abusiva Centro Giano. Dunque mi domando dove hanno la testa. A cosa pensano? Intravedo una certa inadeguatezza nel momento in cui scrivono lettere di sollecito al comandante della Polizia locale del X gruppo Mare che non è competente in materia. Non vorrei dar loro la lezioncina amministrativa ma lo faccio: le telecamere - spiega Ferrara - le installa il municipio con fondi di Roma Capitale in accordo con il dipartimento Infrastrutture e manutenzione urbana. La rete che trasmette le immagini è competenza del dipartimento Tecnologico e la conservazione e il controllo dei dati spetta alla sala sistema Roma della Polizia locale (dunque al comando generale). Insomma ora ho capito perché avete preso tutti quei fiaschi negli anni passati: cominciate al contrario, sbagliate i destinatari per le richieste di intervento e non siete capaci a programmare, ma soprattutto non conoscete l'amministrazione. Alla sicurezza dei cittadini - conclude - ci pensiamo noi". (Rer)