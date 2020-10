Covid: Porchietto (FI) governo non faccia tutto da solo, coinvolga opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia ha sempre detto che nel momento più difficile per l'Italia sarebbe stata al servizio del Paese, non del governo. Noi ci siamo e ci saremo ma non si può continuare così, con un governo che non condivide le decisioni ma che pretende responsabilità a senso unico". Lo ha detto a SkyTg24, la responsabile del Dipartimento attività produttive di Forza Italia, Claudia Porchietto. "Lo abbiamo dimostrato con la votazione degli scostamenti di bilancio, siamo consapevoli che oltre a contenere una pandemia dobbiamo evitare un disastro di carattere economico e per questo, se serve, saremo pronti a valutare anche altri interventi ma non senza condivisione in premessa - ha aggiunto -. Ricordiamo che le risorse del recovery plan potranno essere utilizzate soltanto a metà del prossimo anno e allora pensiamo a come poter impiegare i fondi Bei, Mes e Sure che sono immediatamente utilizzabili. Dal governo ancora nessuna progettualità mentre le nostre proposte già consegnate da tempo non sono state prese in considerazione. Se vogliono la nostra collaborazione, le nostre competenze e professionalità mettano sul tavolo un serio programma e una gestione condivisa".(Com)