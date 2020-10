© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, detiene un vantaggio di sei punti tra gli elettori probabili sul presidente in carica Donald Trump, nello Stato in bilico della Carolina del Nord, secondo Nbc/Marist. Nelle rilevazioni, il sostegno per Biden è di 52 per cento, rispetto al 46 per cento del presidente in carica. Il margine di errore del sondaggio è di 4,7 punti percentuali. (Nys)