Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, Ue partner importante, ma serve revisione zona libero scambio

- L’Algeria L’Unione europea costituisce un partner molto importante per l’Algeria e il Paese nordafricano non mette in discussione l’Accordo di associazione, tuttavia sollecita una revisione della zona di libero scambio. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. Il meccanismo della zona di libero scambio “è molto sfavorevole per l’Algeria e non risponde alla nostre attese rispetto alla cooperazione con l’Ue”, ha spiegato il diplomatico. Ripercorrendo la storia, Boutache ha ricordato che “l’Accodo firmato di associazione, firmato ad aprile 2002 nello spirito di Barcellona, è entrato in vigore dal primo settembre 2005”. “Nel momento in cui è entrato in vigore e negli anni seguenti, l’Algeria nel periodo 2007-2008 disponeva di riserve pari a 287 miliardi di dollari e ciò aveva portato a rimborsare in anticipo il suo debito estero – ha affermato -. Il fatto che oggi l’Algeria non abbia debito estero costituisce certamente un elemento favorevole nel processo di rilancio dell’economia”. (segue) (Asc-Mom)