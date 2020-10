Artena: ordinanza, lavori affidati con sorteggi falsi per 500 euro in buoni pasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle intercettazioni che i carabinieri hanno effettuato nel corso dell’indagine svolta sulla gestione del comune di Artena da parte del sindaco e dell’assessore, sono emerse diversi illeciti e, quindi, reati da contestare tra i quali anche l’affidamento di lavori pubblici attraverso sorteggi truccati in cambio di buoni pasto. In particolare l’affidamento dei lavori del 5 febbraio 2019 per la manutenzione straordinaria di via del Colle Siciliano. Un sorteggio fittizio dato che l’assessore avevano già il nome della ditta che poi sarebbe risultata vincitrice. All’assessore ai lavori pubblici Domenico Pecorari, secondo quanto si legge nell’ordinanza, sono stati offerti come contropartita per quel “favore” la somma di 500 euro pagati attraverso il rilascio di 10 buoni pasto del valore di 50 euro ciascuno.(Rer)