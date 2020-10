Artena: ordinanza, mazzette da 500 euro per aggiustare le pratiche di condono edilizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo capitolo dell’indagine al cui esito, questa mattina ad Artena sono state arrestate 4 persone tra cui il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, mentre altre 18 sono state indagate per reati di vario genere, riguarda Enrico Giusto presidente della cooperativa di architettura urbanistica Unitarch. Alla società, il comune di Artena, nel giugno del 2018 aveva affidato per la durata di un anno l’incarico per l’istruttoria dei condoni edilizi comunali. Nel corso delle indagini è emerso che Giusto era solito chiedere “mazzette” per completare le pratiche. Giunta voce di questa sua abitudine all’orecchio del sindaco, alcuni mesi dopo l’affidamento dell’incarico, lo stesso è stato revocato. Secondo quanto riferito ai carabinieri da un tecnico, Giusto per sanare un immobile aveva calcolato 10mila euro ma indicava anche come risparmiare la metà. Secondo quanto riferito agli investigatori il “controllore” avrebbe chiesto 5mila euro, metà li avrebbe presi lui e metà sarebbero andati al comune. Solitamente però pretendeva 500 euro per agevolare le pratiche.(Rer)