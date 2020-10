Lavoro: Pd, preoccupati per Whirlpool, garanzie per redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena concluso un incontro sull'emergenza dello stabilimento napoletano della Whirlpool tra il Partito democratico di Napoli, la segreteria nazionale del Pd, rappresentata dal coordinatore nazionale dell'Iniziativa politica Nicola Oddati e dal responsabile Lavoro Marco Miccoli, il responsabile del dipartimento Crisi industriali, Carlo Guccione, l'assessore regionale Armida Filippelli e il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Siamo tutti estremamente preoccupati per quanto sta avvenendo - afferma Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd Napoli -. Il Pd chiede innanzitutto alla Regione Campania e al governo nazionale di individuare nel più breve tempo possibile gli strumenti per garantire una copertura economica ai redditi dei lavoratori che da domani affronteranno la chiusura dello stabilimento per una scelta incomprensibile del board americano. È bene ricordare che la chiusura non è dovuta ad una crisi del settore o dello stabilimento, ma ad una scelta unilaterale della proprietà, alla quale sia il governo che la Regione Campania hanno avanzato molte ipotesi di soluzione e offerto strumenti di sostegno. Occorre in ogni caso assicurare uno sbocco produttivo e una soluzione rapida per dare continuità al presidio di Napoli. È impensabile - conclude Sarracino - abbandonare 350 famiglie, specie in un periodo di crisi economica e sociale come questo, e depauperare il tessuto industriale e produttivo di Napoli e del Mezzogiorno".(com)