Libia, Sarraj annuncia che rimarrà alla guida del Governo di Tripoli

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha annunciato che rimarrà al suo posto anche oltre la data del mese di ottobre. Secondo quanto riferisce l'emittente libica "Libya al Ahrar" con sede in Turchia e vicina al Gna, Sarraj ha annunciato che non darà seguito alla sua decisione di dimettersi entro la fine di questo mese "in risposta agli appelli che mi sono giunti a riguardo da parte del parlamento, dell'Alto Consiglio di Stato, della Missione Onu e dei paesi amici". Lo scorso 16 settembre, Sarraj aveva annunciato in un video-messaggio rivolto alla nazione al culmine delle proteste contro la mancanza di servizi e la corruzione l'intenzione di “consegnare il potere” a una nuova “autorità esecutiva” entro la fine del mese di ottobre. (Res)