Roma: Ama, sepolture in cimiteri capitolini assicurate regolarmente

- Le sepolture vengono assicurate regolarmente in questo momento nella città di Roma. Lo comunica in una nota l'azienda capitolina Ama. Negli ultimi 3 mesi nella Capitale si registra un trend di crescita dei decessi, nel solo mese di ottobre i decessi sono stati 600 in più con un aumento del 25 per cento, in base agli ultimi aggiornamenti dell’anagrafe pubblica capitolina - prosegue la nota -. Poiché questa crescita si connette direttamente alla domanda di cremazioni che si svolge presso il cimitero Flaminio, Ama ha già individuato due soluzioni per evitare le congestioni in questo cimitero dando, doverosamente, istruzioni preventive alle agenzie funebri al fine di evitare code nell’espletamento delle operazioni cimiteriali. Parte delle salme, dal prossimo 2 novembre, verranno portate temporaneamente presso il cimitero Verano, che ha capienza sufficiente e offrirà spazi e logistica di supplemento. Nel contempo sono concluse le manutenzioni che renderanno operativa al 100 per cento anche la sesta linea esistente del forno crematorio del Flaminio, permettendo un potenziamento delle attività. Resta intatta - conclude la nota - la capacità di soddisfare tutte le tipologie di operazioni cimiteriali.(Com)