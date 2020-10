Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, Ue partner importante, ma serve revisione zona libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello generale, ha proseguito l’ambasciatore Boutache “gli scambi commerciali tra Algeria e Ue rappresentano il 60 per cento del volume globale dei suoi scambi con l’estero. L’Ue detiene il 52 per cento del mercato algerino”. Inoltre, “con la firma dell’accordo di associazione le esportazioni dell’Ue verso l’Algeria sono passate dagli 8 miliardi di euro del 2005 ai 24 miliardi di euro nel 2011, segnando un aumento netto del 200 per cento” e l’andamento è in crescita. Il primo settembre scorso “si doveva arrivare allo smantellamento tariffario completo”, “ma la scadenza è giunta in un momento di grande difficoltà economica per l’Algeria che certamente non le permetteva di impegnarsi in questo senso”, ha aggiunto il diplomatico. “La situazione economica e finanziaria non le permette di proseguire questo percorso, ma questo non significa che l’Algeria rimette in discussione l’accordo di associazione”, ha affermato con forza Boutache. Il diplomatico ha messo in luce, tuttavia, i punti di debolezza della zona di libero scambio per l’Algeria. “La zona di libero scambio è largamente sfavorevole ai suoi interessi per questo l’Algeria ha ritenuto utile la revisione di ciò che era stato stabilito”, ha spiegato l’ambasciatore. Citando alcuni dati, Boutache ha ricordato che l’Ue ha esportato in Algeria beni per 262 miliardi di euro durante il periodo 2005-2019. Al contrario, l’Algeria ha esportato 15 miliardi di euro. (segue) (Asc-Mom)