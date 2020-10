Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, Ue partner importante, ma serve revisione zona libero scambio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dimostrano una disparità “che avvantaggia una parte a scapito dell’altra”. Inoltre, ha proseguito, “il commercio con l’Ue rappresenta il 55 per cento del commercio estero dell’Algeria, mentre il commercio dell’Ue con l’Algeria l’1 per cento del totale”. Anche in questo caso, per Boutache c’è un “importante squilibrio”. Pertanto, “tenendo conto di ciò, i nostri partner nell’Ue e l’Ue stessa potranno comprendere come l’Algeria possa legittimamente sollecitare, per superare questa situazione difficile, la ricerca di soluzioni che preservino gli interessi di tutti”, ha aggiunto, evidenziando che mentre “le esportazioni dell’Ue hanno conosciuto uno straordinario sviluppo, non è avvenuto lo stesso per gli investimenti diretti, che sono stati quasi nulli”. Quindi, “per fare in modo di servire gli interessi dei due paesi”, l’Algeria chiede una revisione degli accordi. (Asc-Mom)