Americhe: Banca interamericana sviluppo, salta riunione per eleggere vicepresidenti (2)

- "La stragrande maggioranza della giunta direttiva è contenta della squadra che stiamo allestendo. Al momento, Argentina e Messico sono gli unici due paesi" che stanno cercando di "rinviare", mentre quello che "dobbiamo fare ora è concentrarci sul lavoro della Banca", spiegava il funzionario in un'intervista concessa al quotidiano argentino "La Nacion". Già alla vigilia dell'elezione di Claver-Carone si era ventilata l'ipotesi che i due paesi avrebbero tentato di ritardare l'insediamento ufficiale della nuova dirigenza, nella speranza che una eventuale sconfitta di Trump alle elezioni del 3 novembre potesse rimettere in discussione la linea tracciata dalla Casa Bianca. Il candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden, in testa nei sondaggi, aveva criticato la nomina di Claver-Carone da parte di Trump e non si esclude che in caso di vittoria possa rivedere il suo appoggio al nuovo direttorio del Bid fortemente voluto da Trump. (segue) (Abu)