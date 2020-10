Cile: ucciso agente di polizia in imboscata in Araucania, governo condanna atto terrorista (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Araucania era già da settimane al centro delle cronache del paese per una forte protesta messa in atto dalla comunità contro le condizioni di detenzione di alcuni leader mapuche, in particolare della loro guida spirituale riconosciuta, il "machi" Celestino Cordova. Durante tutto il mese di luglio e agosto si erano intensificate le occupazioni di sedi istituzionali e gli scontri tra rappresentanti della comunità originaria (comuneros) e la polizia. I principali incidenti erano avvenuti nella città di Curacautin, 600 chilometri al sud della capitale Santiago. Il rappresentante regionale per il Sudamerica dell'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), Jan Jarab, aveva espresso la sua "preoccupazione" per le tensioni sociali in corso nella regione. Al centro dell'attenzione dell'Onu l'azione delle forze di sicurezza nei confronti delle proteste messe in atto dalla comunità indigena mapuche, e l'inedita comparsa di episodi di violenza razzista ad opera di movimenti civili anti-indigeni. (Nys)