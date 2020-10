Cile: nuova costituente, senato approva mozione per aumento seggi riservati a comunità indigene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari costituzionali del Senato del Cile ha approvato oggi un progetto legge che punta ad assegnare 23 seggi dei 155 della nuova assemblea costituente a rappresentanti delle comunità indigene contro i 15 proposti inizialmente. Il progetto presentato dall'opposizione è passato nonostante il voto contrario dei rappresentanti della coalizione di governo Chile Vamos e dovrà passare adesso al vaglio delle camere. Secondo la senatrice della maggioranza di centro destra Eliana Ebensperger, che ha presentato un ricorso di incostituzionalità contro l'iniziativa della sinistra, l'inclusione di una quota del 10 per cento a rappresentanti delle comunità indigene rappresentava di per sé "un fatto storico". Il senatore indipendente Pedro Araya ha celebrato invece l'iniziativa che "punta ad arrivare a un numero che garantisca una rappresentanza adeguata" di queste minoranze. Per essere approvata, la mozione avrà bisogno ad ogni modo di un accordo ampio alle camere per raggiungere la maggioranza necessaria di tre quinti. (segue) (Abu)