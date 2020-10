Balcani: Pompeo elogia "triplice" firma di Kosovo, Nord Macedonia e Bulgaria per sicurezza reti 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dei memorandum d'intesa tra gli Usa da una parte e Kosovo, Macedonia del Nord e Bulgaria dall'altra è avvenuta nel corso di una visita lo scorso fine settimana da parte del sottosegretario di Stato Usa per la Crescita economica, l'Economia e l'Ambiente, Keith Krach, recatosi a Pristina, Skopje e Sofia. Krach ha definito i tre paesi balcanici che hanno aderito all'iniziativa portata avanti dagli Usa come "partner strategici onesti". Il primo ministro macedone Zoran Zaev, dopo la firma, ha sottolineato che si tratta di un passo molto importante per il suo paese in quanto come candidato all'adesione Ue ha un obbligo di "armonizzare le politiche nazionali" per lo sviluppo delle reti di comunicazioni. "Questo memorandum è vitale per la prosperità, la sicurezza nazionale e lo sviluppo economico", ha dichiarato Zaev. (Res)