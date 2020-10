Kosovo: esercitazione della missione Nato Kfor con polizia locale e Eulex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) ha condotto un’esercitazione di sicurezza in partnership con la polizia locale e la missione europea Eulex. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, oltre 300 i partecipanti di diverse nazioni, tra cui gli artiglieri del quinto reggimento "Superga" dell’Esercito di stanza a Portogruaro e i Carabinieri dell'Unità multinazionale specializzata in assetto anti-sommossa, i quali hanno operato nel quadro di una realistica simulazione di disordini e controllo della folla, con l’obiettivo di ristabilire l’ordine. L’esercitazione, denominata "United Response", rientra nelle attività periodiche di Kfor mirate a verificare la risposta del sistema di sicurezza esistente in Kosovo, che vede la polizia agire in primis, seguita dalla missione europea e infine dalla missione Nato. (segue) (Com)