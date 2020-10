Kosovo: premier Hoti, sciogliere task force anti corruzione non ritarderà liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Abdullah Hoti, ha respinto le affermazioni secondo cui la decisione del governo di sciogliere la task force anticorruzione che opera all'interno della polizia del Kosovo porterà a ritardi nel processo di liberalizzazione dei visti. "È pura speculazione di persone che sono contrarie a queste decisioni che affermano la legalità. Non ha nulla a che vedere con la questione della liberalizzazione dei visti. Al contrario, aprirà la strada ad una più rapida liberalizzazione dei visti", ha spiegato oggi Hoti alla stampa dopo la riunione del governo. Il capo di governo ha anche parlato dei piani per disegnare un nuovo organigramma della polizia del Kosovo, che sarà supervisionato da partner internazionali e sarà in stretta collaborazione con la polizia e la procura speciale. (segue) (Alt)