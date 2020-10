Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, elezioni inevitabili con nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il referendum sulla proposta di nuova Costituzione in Algeria previsto domenica avrà esito positivo, nuove elezioni saranno “inevitabili” nel Paese nordafricano. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. La nuova Costituzione che dovrà definire il funzionamento dello Stato nell’era post Abdelaziz Bouteflika, politico alla guida del paese per oltre 20 anni e dimessosi in seguito alle proteste di piazza nel febbraio 2019, sarà sottoposta a quesito referendario il prossimo primo novembre. Il testo introduce diverse novità, tra cui un vincolo di due soli mandi per i parlamentari. “Nuove elezioni parlamentari saranno inevitabili”, ha detto Boutache. (Asc-Mom)