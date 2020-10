Covid: Bergamaschi (Ats Milano), dato scuola esplosivo, centinaia di casi ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato dei contagi a scuola è "esplosivo". Lo ha definito così il direttore generale di Ats Milano città metropolitana, Walter Bergamaschi, facendo sapere alla commissione consiliare dedicata alla pandemia che il dato giornaliero dei nuovi casi questa settimana equivale a quello totale della settimana scorsa. "Il dato scuola è molto rilevante: noi oggi osserviamo in un giorno il numero di contagi che vedevamo in una settimana, non all'inizio della scuola, ma la settimana scorsa, quando avevamo intorno a 220 casi, che portano con sé 4mila contatti stretti alla settimana. Oggi questo è il dato che vediamo ogni giorno: un dato esplosivo di centinaia di casi in un giorno". E così aumenta, in proporzione al totale dei positivi, la quota della popolazione giovane. "Abbiamo gli ultra65enni che hanno una forte riduzione del numero di casi rispetto alla popolazione dei positivi, mentre la fascia 0-18 che continua a crescere e che ha avuto una crescita particolare a partire dalla riapertura delle scuole, fino a raggiungere la stessa percentuale degli ultra65enni, che però rappresentano un quarto della popolazione, mentre quelli 0-18 molto molto meno", ha concluso Bergamaschi, sottolineando che "questo è anche un dato molto positivo per certi versi". (Rem)