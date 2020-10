El Salvador: smottamento nei pressi della capitale, almeno 7 morti e 35 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 7 persone sono morte, tra cui due bambini, in seguito a uno smottamento di terra in El Salvador, che ha investito una sessantina di case nella località di Nejapa, non lontana dalla capitale San Salvador. La valanga di terra e fango, che secondo i media locali si estende per circa quattro chilometri, proviene dalla parete nord del vulcano San Salvador, colpito dalle abbondanti precipitazioni registrate nelle ultime ore. Il bilancio della tragedia potrebbe peggiorare: secondo quanto riporta il quotidiano "El Mundo", al momento non si hanno notizie di almeno altre 35 persone. Alle operazioni di soccorso, riferisce il ministero dell'Interno, collaborano circa 300 persone, cui vanno aggiunti circa 100 effettivi dell'esercito. Le autorità hanno allestito ricoveri di fortuna per ospitare le persone che hanno dovuto abbandonare le abitazioni e tutti coloro che hanno subito danni fisici. (Mec)