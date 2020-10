Tlc: Saada (Canal+), "fuori questione" fare investimenti a perdere nel calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'emittente televisiva francese "Canal+" Maxime Saada ha affermato che è "fuori questione" far tornare il gruppo "in rosso" facendo un investimento "a perdere" nel calcio. "L'arrivo di Telefoot (emittente del gruppo Mediapro) non ci ha praticamente fatto perdere abbonati al rientro" dalla pausa estiva, ha detto il dirigente in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos". "Al contrario registriamo per la prima volta da molto tempo una crescita del nostro parco abbonati in Francia", ha aggiunto Saada. "Sono cinque anni che un azionista di riferimento, Vincent Bolloré, è arrivato all'interno di Vivendi e mi ha affidato la direzione di Canal+", ha continuato il presidente. "Siamo oggi convinti di aver superato un traguardo. Siamo diventati un attore chiave del digitale con la nostra applicazione myCanal, che con i suoi 15 milioni di utenti mensili supererà nel 2020 il miliardo e mezzo di contenuti consumati in streaming contro il miliardo dell'anno precedente". (Frp)