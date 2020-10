Conte: "Il blocco dei licenziamenti sarà prolungato sino a fine marzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blocco dei licenziamenti prolungato fino alla fine di marzo e cassa Covid gratuita per i datori di lavoro: sono queste le novità annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai sindacati, durante l'incontro in videoconferenza sul lavoro. “Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza", ha spiegato il premier, il quale ha fatto subito sapere che “il blocco dei licenziamenti verrà prolungato alla fine di marzo” e che “la cassa Covid sarà gratuita per i datori di lavoro". All'incontro con Conte partecipano i ministri del Lavoro, dell'Economia e dello Sviluppo economico, Nunzia Catalfo, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli. Per i sindacati, invece, sono presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri.(Rin)