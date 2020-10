Covid: Pd Capannelle, accogliamo appello su sostegno a volontariato nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo l'appello, lanciato dal Pd Lazio, di mettersi a disposizione del volontariato per aiutare famiglie e persone in difficoltà". Così in una nota la sezione del Pd di Capannelle. "Già attivi nel corso della prima ondata, come sezione di periferia animata da tanti uomini e donne di buona volontà - prosegue la nota -, faremo la nostra parte per aiutare chi aiuta e chi ha bisogno. Serve una grande mobilitazione e noi faremo sempre la nostra parte: informando sui provvedimenti, mettendoci su auto e moto per distribuire cibo, attenendoci all'organizzazione che il volontariato ogni volta insegna. Senza solidarietà, non c'è comunità che tenga e sui valori che, a prescindere dai partiti, ci tengono insieme come città, ci si rimbocca le maniche e basta. Non serve propaganda - conclude la nota -. Serve dare disponibilità. Ora". (Com)