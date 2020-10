Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, Paese è “vergine” in termini di opportunità d’impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria è un “Paese vergine” per quanto riguarda le opportunità d’impresa. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. “Anche se oggi la spina dorsale dell’economia algerina è rappresentata dal settore degli idrocarburi, è chiaro che tutti gli altri settori sono aperti alla cooperazione internazionale, (...) per esempio nella produzione degli equipaggiamenti militari, dei lavori pubblici e dell’edilizia”, ha spiegato il diplomatico. L’Algeria ha recentemente aperto uno primo e importante spiraglio agli investitori stranieri in un momento chiave della transizione del potere dopo l’uscita di scena di Abdelaziz Bouteflika. Le autorità algerine, infatti, intendono ridare ossigeno all’economia del paese membro dell’Opec, soffocato della pandemia di coronavirus e dal ribasso dei prezzi petroliferi, con nuove misure incoraggianti come il superamento della regola 49/51, che finora ha sempre garantito agli algerini la quota di maggioranza, un grande disincentivo soprattutto per le piccole e medie imprese straniere. Quest’ultimo punto in particolare non riguarda i settori considerati strategici, come ad esempio le prospezioni offshore, ma potrebbe aprire la corsa per la conquista della diversificazione dell’economia algerina, quasi interamente basata sulle esportazioni di idrocarburi. “Non si può dire che ci sia un settore preferibile rispetto ad un altro: tutti i settori sono aperti alla cooperazione e agli investimenti e tutti i settori beneficiano degli stessi vantaggi in termini di fiscalità. Non posso dire di favorire una filiera piuttosto che un’altra: spetta al partner scegliere in funzione dei suoi interessi”, ha aggiunto l’ambasciatore. (Asc-Mom)