Spagna-Bolivia: Filippo V presente a cerimonia di insediamento di Luis Arce

- Il Re Filippo V di Spagna assisterà alla cerimonia di insediamento del presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, prevista per l'8 novembre. Nonostante la presenza del re di Spagna alle cerimonie di insediamento di capi di Stato iberoamericani sia una consuetudine, questo viaggio - confermato dall'agenda ufficiale della Casa reale - riveste un significato particolare considerando la crisi diplomatica tra i due paesi aperta nei mesi scorsi. Tensioni che hanno portato la Spagna a ritirare il suo ambasciatore a la Paz lo scorso dicembre. La crisi ha avuto origine quando il governo "ad interim" di Jeanine Anez dichiarò come persone "non grate" due rappresentanti dell'ambasciata iberica a La Paz, accusandoli di voler favorire la fuga di membri del governo dell'ex presidente Evo Morales rifugiati a loro volta nell'ambasciata del Messico. Madrid rispose all'accusa con l'espulsione di tre diplomatici boliviani di stanza a Madrid. Il sottosegretario agli Esteri spagnolo, Cristina Gallach, ha tuttavia affermato che le relazioni sono "in via di normalizzazione" e che con l'entrata in carica del nuovo governo di Arce "torneremo ad avere un ambasciatore a La Paz". (segue) (Spm)