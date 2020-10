Energia: ambasciatore Boutache a “Nova”, in Algeria riserve importanti di gas da scisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria vanta “riserve estremamente importanti di gas da scisti”, gli idrocarburi racchiusi negli scisti bituminosi a grandi profondità, ma è necessario “spiegare e dimostrare che l’estrazione e lo sfruttamento può essere fatto nel rispetto dell’ambiente”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. “Abbiamo riserve importanti di gas e petrolio che continuano a essere sfruttate, ma c’è anche il gas da scisti. Per questo tipo di energia disponiamo di riserve esternamente importanti che gli studi lo hanno dimostrato. Al momento non abbiamo giudicato utile lo sfruttamento di questo tipo di energia perché ci sono alcuni ostacoli e anche apprensioni al livello sociale. Bisogna fare uno sforzo di comunicazione vero la popolazione, per spiegare e dimostrare che l’estrazione e lo sfruttamento può essere fatto nel rispetto dell’ambiente”, ha aggiunto Boutache. (Asc-Mom)