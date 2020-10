Covid: Veltroni, non è tempo di giochini per la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio che mi sento di dare al Partito democratico ma un po' a tutte le forze politiche è quello di occuparsi delle cose serie". Lo ha detto Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Veltroni ha chiesto "di fare in modo che non ci sia la gente affollata sui mezzi pubblici e nei trasporti regionali, di trovare un modo per far convivere le imprese con questa pandemia". "Non è più tempo dei giochini a cui ci ha abituato la politica: adesso è veramente il momento in cui le persone serie si devono occupare della vita degli italiani", ha aggiunto. (Rin)