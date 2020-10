Artena: compagno di caccia al cinghiale dell’assessore assunto con concorso manipolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i reati contestati al sindaco di Artena Felicetto Angelini e al suo assessore ai lavori pubblici Domenico Pecorari, arrestati oggi dai carabinieri, anche l’aver turbato il procedimento amministrativo per l’assunzione, sul finire del 2018, di un muratore a tempo indeterminato presso il comune che amministrano. I primi tre classificati dopo le prove, risultavano essere in stretto rapporto di amicizia con sindaco e assessore. Uno, in particolare, è il compagno di caccia al cinghiale di Pecorari. Aspetti penalmente irrilevanti ma dalle intercettazioni telefoniche è emerso la manipolazione da parte degli indagati dell’esito del concorso. Il bando, secondo quanto sostenuto dalla procura, conteneva delle “blindature” per favorire i soggetti prescelti, oltre all’aver creato una commissione che accettasse le indicazioni di sindaco e assessore.(Rer)