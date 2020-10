Lavoro: Confindustria, da governo ok a nessuna contribuzione per imprese che utilizzano cig Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Confindustria la proroga per ragioni di emergenza è giustificata se per le imprese che utilizzano la cassa Covid l'accesso non prevede alcuna contribuzione, e il premier ha convenuto che così sarà". E' quanto si legge in una nota di Confindustria in merito alla decisione del governo di prevedere per il 2021 la proroga del blocco dei licenziamenti unita ad ulteriori 12 settimane di Cassa Covid gratuita, a prescindere dal fatturato delle imprese. "Nell'interlocuzione diretta avuta oggi con il presidente del Consiglio, Conte ci ha illustrato l'intenzione del governo di confermare fino a marzo il doppio regime di estensione cig e blocco licenziamenti. Gli abbiamo confermato quanto detto ieri nell'incontro con il Mef, il Mise e il ministero del Lavoro", prosegue la nota. (Com)