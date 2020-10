Covid: report Iss-ministero Salute, frequente impossibilità tener traccia catene trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute relativo al periodo 19-25 ottobre osserva "una rapida crescita dell’incidenza, impossibilità sempre più frequente di tenere traccia di tutte le catene di trasmissione e rapido aumento del carico sui servizi assistenziali con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri sia in area critica che non critica che sta limitando la fruibilità dei servizi assistenziali non legati a Covide-19". (Rin)