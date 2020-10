Covid: Rezza, regioni con Rt superiore a 2 possono valutare misure più stringenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le regioni che hanno un Rt superiore a 2 possono anche valutare di prendere misure che siano ancora più stringenti". Lo detto Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel video in cui commenta il Report settimanale sul Covid delle Regioni. "Continua a crescere il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese e anzi tende all'incirca a raddoppiare ogni settimana - ha spiegato -. Per quanto riguarda l'Rt è di circa 1,7 a livello nazionale, ma in alcune regioni tende a superare due. Questa è la situazione nel nostro Paese in questo momento. Non possiamo ancora osservare quello che è l'impatto delle misure prese con l'ultimo dpcm. E' quindi chiaro che bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti e a rispettare quelle che sono le raccomandazioni dell'autorità sanitaria anche in termini di isolamento e di quarantena dove sia necessario". (Rin)