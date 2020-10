Sanità: Rampelli (Fd'I), centro Covid pediatrico Sant'Andrea di Roma è piccolo miracolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, ha fatto un sopralluogo al primo centro Covid pediatrico all'interno dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. In una nota Rampelli spiega: "Ho visitato i locali che ospitano il drive-in pediatrico, struttura universitaria in fase di smontaggio che è stata nuovamente attrezzata in appena 4 giorni dal personale tecnico e sanitario ed è diventata un posto accogliente dove effettuare i tamponi a bambini e ragazzi. Ancora una volta lo spirito di appartenenza del personale di questo ospedale ha permesso l'apertura di un servizio fondamentale per il tracciamento al Covid-19 dei nostri figli e nipoti. Grande sensibilità del personale sanitario, che unita all'alta professionalità ha permesso questo piccolo miracolo. Dietro tutta questa organizzazione - sottolinea -, mi permetto di ricordare e ringraziare la professoressa Maria Pia Villa, primario di pediatria, che questo drive-in lo ha immaginato e reso funzionale. L'iniziativa di oggi segue le numerose attività profuse in questi venti anni dal reparto che ha diretto e che oggi lascia per aver raggiunto l'età pensionabile. Da questo ospedale - conclude Rampelli - ancora una volta, viene lanciato un progetto pilota per combattere questo virus che sta modificando il nostro modo di vivere". (Com)