Covid: Bergamaschi (Ats Milano), lavoriamo con esercito per grandi drive-through per tamponi rapidi

- Un grande drive-through per tamponi rapidi rapidi aprirà nel parcheggio del parco di Trenno di Milano. Lo ha annunciato il direttore generale dell'agenzia di tutela della salute, Walter Bergamaschi, durante la sua relazione alla commissione consiliare dedicata alla pandemia. "Regione Lombardia ha acquistato 1 milione e 200mila test rapidi. Presumibilmente 400mila test saranno a disposizione di Ats Milano città metropolitana. La normativa che regolerà questi aspetti è in via di approvazione da parte della Regione", ha detto Bergamaschi. "Noi - ha aggiunto - stiamo già lavorando con l'esercito per realizzare dei grandi drive-through per il mondo della scuola, a cui prioritariamente sottoporre il test antigenico. Uno sarà nel grande parcheggio vicino al parco di Trenno di via Novara e stiamo ragionando di farne almeno un altro nella città di Milano, oltre a dare un po' di supporto attraverso il contributo dell'esercito nei drive-through esistenti negli ospedali milanesi". (Rem)