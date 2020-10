Grecia: Ue deferisce Atene a Corte di giustizia per norme su imposta sul reddito per imprese con filiali estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la sua legislazione sull'imposta sul reddito, che differenzia il trattamento fiscale tra le perdite aziendali subite a livello nazionale e le perdite in un altro Stato dell'Ue o dello Spazio economico europeo (See). Allo stesso tempo, entrambe le categorie di profitti aziendali sono soggette a tassazione in Grecia. La legislazione greca in questione, come interpretata da una circolare ministeriale, differenzia il trattamento fiscale rispetto al riconoscimento della perdita fiscale tra contribuenti residenti con imprese stabilite esclusivamente in Grecia e contribuenti residenti con almeno una parte delle loro imprese stabilite in altri Stati dell'Ue/See. Sebbene sia i profitti aziendali originati sul territorio nazionale sia quelli originari di un altro stato dell'Ue/See siano soggetti a tassazione in Grecia, il trattamento delle perdite subite all'estero è limitato. (Beb)