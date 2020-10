Polonia: nuova manifestazione pro-aborto a Varsavia, attivisti cattolici a presidio delle chiese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata questo pomeriggio a Varsavia una nuova manifestazione delle donne polacche che da ormai una settimana protestano a favore del diritto all'aborto. La manifestazione è partita, come programmato, alle 17 partendo da tre punti diversi della capitale polacca. Il punto di raccolta maggiore dei manifestanti è in piazza del castello, dove sono stati registrati alcuni tafferugli. Varsavia è militarizzata, mentre anche gruppi di religiosi sono schierati intorno alle chiese. La manifestazione di oggi potrebbe essere la maggiore di quelle organizzate sinora, da quando giovedì scorso la Corte costituzionale polacca ha fortemente limitato il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. "Possiamo aspettarci provocazioni e aggressioni. Dobbiamo resistere insieme", ha avvertito Klementyna Suchanow, dell'associazione Ogolnopolski Strajk Kobiet (sciopero generale polacco delle donne). La protesta inizierà "un po' in modo atipico, da tre luoghi a Varsavia", spiega un'altra rappresentante dell'associazione, Agnieszka Czerederecka. Uno di questi luoghi è la cancelleria del primo ministro, "perché Morawiecki ci ha detto di non contagiare nessuno, di colpire solo i politici, quindi andiamo a dirgli ciò che pensiamo". Un altro luogo simbolico è la piazza antistante al Castello reale, da cui erano partite analoghe proteste nel 2016. Il terzo luogo è Plac Zawiszy, nei pressi della sede del partito di maggioranza Diritto e giustizia (PiS). Strajk Kobiet fa appello al rispetto delle misure sanitarie in vigore per contenere la diffusione del coronavirus, in particolare a coprirsi naso e bocca. "Chiederemo alle persone senza mascherina di lasciare il corteo", chiarisce Suchanow.Giovedì scorso la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale le norme che consentono l'aborto in caso di grave malformazione o malattia incurabile del feto. La relativa questione di costituzionalità è stata sollevata nel 2019 da un gruppo di 119 deputati, la maggior parte dei quali appartenenti a PiS. La sentenza ha infranto il cosiddetto compromesso sull'aborto del 1993 e ha di fatto reso impossibile praticare l'interruzione di gravidanza in Polonia. Esso resta infatti consentito nei casi di pericolo per la vita e la salute della madre e nel caso di reati quali stupro e incesto. L'anno scorso questi casi ammontavano solamente a circa il 3 per cento del totale degli aborti legali praticati in Polonia. Da giorni proseguono proteste in tutto il paese, non solo in grandi città come la capitale Varsavia, ma anche in centri minori. Soltanto nella giornata di mercoledì sono scese in piazza circa 430 mila persone, distribuite in oltre 400 eventi sparsi per il paese, secondo quanto riportato all'emittente radiofonica "Polskie Radio" dal capo della polizia, il generale Jaroslaw Szymczyk. Secondo Szymczyk, le dimensioni della protesta non sono tali da consentire realisticamente ai 100 mila agenti delle forze dell'ordine di adempiere il proprio dovere in modo adeguato. (Vap)