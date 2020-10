Ue-Albania: colloquio telefonico tra Michel e Rama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro albanese Edi Rama in vista della prima conferenza intergovernativa che sarà convocata subito dopo l'adozione della cornice per i negoziati. Lo ha annunciato lo stesso Michel, scrivendo su Twitter. "Saluto con favore l'impegno (albanese) per le riforme Ue e per la loro attuazione", ha dichiarato Michel sottolineando anche la "reciproca solidarietà" nella lotta contro il Covid-19 e nel rafforzamento dei rapporti tra Albania e Ue.(Beb)