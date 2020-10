Messico: presidente propone Rosa Icela Rodriguez come nuovo ministro della Sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha proposto Rosa Icela Rodriguez come nuovo ministro della Sicurezza e protezione cittadina, in sostituzione del dimissionario Alfonso Durazo. "Vediamo se accetta" ha detto il presidente segnalando che "neanche lei" sa della nomina e che è ancora alle prese con la Covid-19, avendo contratto il nuovo coronavirus un mese fa. "Devo decidere il nome di un ministro una volta per tutte. Sarà una donna e neanche le lo sa, vediamo se accetta, anche perché è in pieno recupera dalla Covid", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Durazo aveva annunciato il 21 ottobre l'intenzione di dimettersi per poter correre da candidato governatore dello stato di Sonora, alle elezioni del 2021. Il presidente ha riconosciuto il lavoro del ministro uscente e auspicato che Icela Rodriguez, già titolare di un analogo incarico nell'amministrazione di Città del Messico dal 2018 a luglio 2020, possa accettare l'incarico. Il ministero della Sicurezza è considerato uno dei più delicati, considerato l'impatto che il tema della violenza ha nell'agenda politica messicana. (segue) (Mec)