Scuola: Ronzulli (FI), Pd e M5s divisi su chiusure

- "I governatori Pd Vincenzo De Luca e Michele Emiliano sostengono a gran voce che le scuole sono luoghi in cui si veicolano moltissimi contagi e le hanno chiuse. Non sono mancati attacchi al ministro Azzolina che è rimasta praticamente l'unica 'negazionista' di questa circostanza, sostenuta dai soli grillini". Lo scrive Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, sui suoi profili social. "La cosa assurda - sottolinea - è che Pd e Movimento 5 Stelle governano insieme e questa contrapposizione tra loro non fa che aumentare la confusione, la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Possibile gestire in questo modo una fase così critica mentre incombe la seconda ondata di una pandemia? Possibile ci sia questa approssimazione che distrugge la scuola e rende impossibile fare come Macron che nonostante il nuovo lockdown ha lasciato le scuole aperte per limitare le disuguaglianze generate dalla dad? In Francia e Germania sanno che il futuro passa dalla scuola, il governo italiano, invece, non l'ha capito".(Rin)