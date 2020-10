Covid: Bergamaschi (Ats), a Milano da domenica hotel da 70 posti per quarantene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova struttura per le quarantene dei positivi al Covid che non possono restare in sicurezza al proprio domicilio aprirà domenica a Milano. Si tratta dell'hotel Astoria, in viale Murillo, in zona Fiera. Lo ha annunciato il direttore generale dell'agenzia di tutela della salute, Walter Bergamaschi, durante la sua relazione alla commissione consiliare dedicata alla pandemia. "Abbiamo ripreso le attività per individuare le strutture d'isolamento alberghiere destinate a quei pazienti che pur non avendo bisogno di assistenza non possono rimanere al domicilio per diversi motivi e abbiamo effettuato bandi di gara con cui abbiamo individuato un hotel milanese che da domenica potrà ospitare fino a settanta pazienti positivi in isolamento". All'hotel Astoria si aggiunge alla "Residenza Adriano", che aprirà la settimana prossima e metterà a disposizione settanta camere doppie a uso singola e 17 appartamenti per piccoli nuclei famigliari e alla struttura di Linate, che - ha fatto sapere Bergamaschi - "è già attiva ma che oggi è vicina alla saturazione".(Rem)