Covid: Bergamaschi (Ats Milano), in terapia intensiva dieci per cento dei ricoverati

- "Le terapie intensive, pur sotto pressione, rappresentano il dieci per cento dei pazienti ricoverati. In questo momento nelle strutture pubbliche di Ats Milano città metropolitana ci sono 125 pazienti in intensiva e presumo ce ne saranno una sessantina nelle strutture private". Lo ha detto il direttore generale dell'agenzia di tutela della salute, Walter Bergamaschi, durante la sua relazione alla commissione consiliare dedicata alla pandemia. "Quindi - ha spiegato - il problema in questo momento non è tanto legato alla disponibilità di posti letto, ma al fatto che la sospensione delle attività programmate nei mesi della prima fase pandemica ha prodotto la necessità di avere un'attività che non è legata solo al Covid, ma richiede di fare interventi, per esempio di chirurgia oncologica, che poi possono richiedere terapie intensive. Quindi lo sforzo in questo momento è cercare di mantenere delle aree delle terapie intensive per delle attività urgenti o programmabili ma non differibili che oggi gli ospedali stavano cercando con fatica di recuperare". (Rem)