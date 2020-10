Covid: Comune Varese emana ordinanza con restrizioni anti Covid anche per visite a cimiteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette giorni con precauzioni e controlli ulteriori per limitare i contagi da coronavirus. In attesa delle decisioni che potrebbero arrivare da Milano e Roma dopo gli ultimi numeri sulla diffusione della pandemia. In vista del prossimo weekend, nel quale rientrano importanti ricorrenze, il livello di attenzione a Palazzo Estense è salito al massimo. La situazione è costantemente monitorata, soprattutto considerando una curva dei contagi che, in provincia di Varese, si è impennata in modo molto preoccupante nelle ultime settimane. Per questo è stata emanata oggi un'ordinanza che resterà in vigore fino a venerdì prossimo, 6 novembre. "Questa soluzione – afferma il sindaco Davide Galimberti – è una forma preventiva e di auspicabile contenimento, in attesa che Governo e Regione decidano cosa fare nell'immediato futuro. Rispetto a quanto contenuto già nell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'ultima ordinanza di Regione Lombardia non è al momento prevista nessuna ulteriore chiusura, ma abbiamo lavorato per maggiori controlli e regolamentazioni. Ovviamente i numeri che questa sera abbiamo letto dai bollettini delle autorità sanitarie ci preoccupano notevolmente. Complici le belle giornate e le due ricorrenze religiose che ci apprestiamo a vivere, così, vogliamo evitare che troppe persone si ritrovino concentrate in alcuni luoghi della città. Per questo motivo ho firmato oggi pomeriggio un'ordinanza che stabilisce particolari attenzioni per gli accessi ai cimiteri, al Sacro Monte e alla Schiranna. Saranno inoltre sospese per lo stesso periodo di tempo le aperture delle sale studio. Faremo tutto quanto è possibile per contenere il contagio e resteremo in costante contatto con le autorità sanitarie e i massimi livelli istituzionali". (segue) (Com)