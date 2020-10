Covid: Comune Varese emana ordinanza con restrizioni anti Covid anche per visite a cimiteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure puntuali, quelle dell'ordinanza, che vogliono aumentare le tutele permettendo comunque di vivere le prossime festività nel modo più sicuro possibile. "Nessuno vuole toccare l'importante tradizione di commemorare i propri cari – prosegue il sindaco – ma quest'anno è importante che non si creino assembramenti. È anche molto probabile, poi, che durante le festività di questo weekend saranno soprattutto gli anziani a recarsi nei cimiteri; proprio quei cittadini, quindi, che in questo momento dobbiamo proteggere maggiormente e che, anche personalmente, invito, per quanto possibile, a rinviare uscite non necessarie. I controlli, comunque, avverranno anche in altre zone della città individuate come possibili mete per la popolazione. Vigileremo sui possibili assembramenti e, nel caso si verificassero, saremo costretti a limitare gli accessi. Un'ultima raccomandazione è rivolta ai più giovani per la festa di Halloween: quest'anno, purtroppo, dovremo rinunciare a questo momento di socialità. I piccoli sacrifici che oggi chiediamo a tutti, però, puntano a evitare scenari che abbiamo vissuto nel recente passato". Nel dettaglio, l'ordinanza firmata oggi prevede che, dal 31 ottobre al 6 novembre, quanti si recheranno nei 14 cimiteri cittadini indossino le mascherine e rispettino il distanziamento interpersonale. Particolari limitazioni potranno essere individuate per l'accesso alle aree chiuse delle strutture e, in caso di eccessive presenze, potrà essere disposta anche la temporanea chiusura di singoli cimiteri. Proprio per favorire un ordinato afflusso gli orari di apertura, per tutto il periodo di validità dell'ordinanza, saranno estesi dalle 7.30 alle 17.30. (segue) (Com)